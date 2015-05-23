США ослабили санкции для Крыма, разрешив доступ к популярным сетевым сервисам

Об этом говорится в распоряжении Минфина США, пишет Украинская правда.

Согласно распоряжению, в Крыму разрешаются сервисы, обеспечивающие общение через интернет: например, социальные сети, приложения для обмена сообщениями и фотографиями, электронную почту.

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Однако экспорт подобных сервисов все равно запрещен лицам и компаниям, находящимся в санкционном списке, подчеркивается в документе.

Ключевыми условиями снятия ограничительных мер является бесплатность сервисов и их широкая распространенность.

Как известно, с начала февраля компания Google также ограничилапредоставление ряда своих услуг для жителей оккупированного Крыма. В частности, многие пользователи сейчас не имеют возможности скачивать и обновлять программы из магазина приложений.

30 января торговая онлайн-площадка eBay объявила о невозможности организовать полноценную работу сервиса в оккупированном Крыму.

Также, крупнейший американский интернет-магазин Amazon предупредил клиентов в оккупированном Крыму о необходимости удалить аккаунты до 13 февраля.

С 1 февраля Apple запретила продажу своей продукции в Крыму.

Напомним, 17 марта 2014 США ввели финансовые санкции против непризнанного в Украине премьер-министра Автономной Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Верховной Рады Крыма Владимира Константинова, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука и бывшего Президента Виктора Януковича, а также ряда российских чиновников - за сепаратизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

20 марта 2014 США ввели дополнительные санкции против 20 российских и банка "Россия" из-за нарушения Россией целостности Украины.

19 декабря 2014 Обама подписал закон "Поддержка украинской свободы", который предусматривает ужесточение санкций против России.