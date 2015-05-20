Порошенко сказал, в каком случае санкции против России будут продлены

Об этом президент Петр Порошенко написал в "Tвиттере". "Позиция Словакии и ЕС четкая - если не будут полностью реализованы Минские договоренности, санкции в отношении РФ будут продолжаться", - подчеркнул президент.

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Он выразил благодарность президенту Словакии Андрею Киске, который находится в Киеве с официальным визитом, за решительную позицию в осуждении аннексии Крыма и российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время совместного брифинга с президентом Словакии Петр Порошенко сказал: "Мы обсудили и вопросы будущего июньского саммита Европейского Совета в Брюсселе, где будет решаться вопрос продления санкций против агрессора - РФ. Мне приятно констатировать абсолютно твердую позицию ЕС и Словакии о том, если не будут полностью реализованы Минские договоренности, - санкции должны быть продолжены", - сказал президент.