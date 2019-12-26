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Премьер Гончарук в компании подруги посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади (фото)

10:15, 26 декабря 2019
Общество
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Гончарук съездил к елке и накупил подарков / фото facebook.com/PMHoncharuk

Вечером 25 декабря, на Рождество, премьер-министр Алексей Гончарук съездил на Софийскую площадь в Киеве, где установлена главная елка страны, а также размещена торговля сувенирами и разными блюдами и напитками.

Гончарук посетил рождественскую ярмарку в компании подруги и оценил праздничную атмосферу. Своими впечатлениями он поделился на официальной странице в Facebook.

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"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади возле главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил. Всем хорошего вечера!", - написал Гончарук в Facebook и выложил фотографии.

Он также добавил, что хорошо прогулялся и накупил подарков, но кому именно - не уточнил.

Напомним, праздничные мероприятия в столице на Софийской площади продлятся еще три недели - до старого Нового года. Основные мероприятия пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января, когда наступит 2020 год. Той ночью в Киеве дольше будет работать общественный транспорт.

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