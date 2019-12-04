Стало известно, кто из исполнителей будет выступать в Киеве в новогоднюю ночь (программа)

Праздничные концерты на большой сцене будут проходить с 20 декабря по 11 января.

Киевская городская государственная администрация утвердила концертную программу новогоднего шоу на Софиевской площади в Киеве.

Об этом говорится в пресс-службе КГГА.

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Отмечается, что ночью 31 декабря для гостей и жителей столицы будут выступать: С.К.А.И., ТМНК, Pianoboy, Kishe и другие.

Кроме того, в программу также вошли НАОНІ, Заслуженный академический Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины, Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский муниципальный эстрадно-духовой оркестр, Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата», Детский оркестр эстрадно-духовой студии «Сувенир», Академический хор «Крещатик» и другие.

Праздничные концерты на большой сцене будут проходить с 20 декабря по 11 января.

На зимний период на Софиевской площади 19 декабря откроют праздничный городок, где будут работать необычные локации.