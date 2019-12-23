Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию адвоката Антоненко (онлайн-трансляция)

Поддержать подозреваемого в суд пришли несколько сотен человек.

Адвокат Станислав Жерновников просит суд отменить постановление о содержании подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей и избрать ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Читайте такжеУбийство Шеремета: адвокат Кузьменко поставил под сомнение доказательства следствия против АнтоненкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Киевского апелляционного суда.

Кроме того, адвокат Константин Татарченко просит суд вообще не избирать никакой меры пресечения, поскольку уверен, что доказательства следствия, изложенные в подозрении о причастности Антоненко к убийству Шеремета, является лишь предположением следователей.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугар и супружескую пару добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугар.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугар меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко – в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) из-за подозрений в предвзятости следователей.

По словам его адвоката, он находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.