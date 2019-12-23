Убийство ветерана АТО Олейника: обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы

Суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в жестоком убийстве в 2017 году ветерана АТО Сергея Олейника.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"К 13 годам лишения свободы приговорен обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот", - заявила она и добавила, что сегодня, 23 декабря, Шевченковский райсуд объявил приговор по этому резонансному делу.

По словам Максимец, прокурор в прениях просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Таким образом, суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН, Олейника убили возле музея "Золотые ворота" 22 июня 2017 года.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого Анатолия Чивикова задержали буквально через час после убийства АТОшника. Правоохранители нашли Чивикова на чердаке собственного дома, где он скрывался – его сразу отправили за решетку.

Чивиков утверждает, что ему тогда мешала громкая музыка – он живет неподалеку от места, где сын погибшего постоянно играл. Собственно, из-за этого, когда он был навеселе, и произошел конфликт. Сейчас он говорит, что не совершал преступления и должен быть еще один нож.