Лишь 6% россиян считают, что война в Украине идет из-за вмешательства России в конфликт – социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сотрудник отдела социокультурных исследований российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» Алексей Левинсон сообщил на заседании круглого стола сегодня в Киеве.

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«Лишь 6% россиян разделяют формулировку «война на востоке Украины продолжается в связи с вмешательством в конфликт руководства России, которое поддерживает «ДНР» и «ЛНР» своими военнослужащими, вооружением и военной техникой», - сказал Левинсон, комментируя результаты проведенного «Левада-центром» социологического исследования.

Он отметил, что большинство россиян приписывают США и Западу в целом вину за продолжение войны в Украине, и таких респондентов вдвое больше, чем тех, кто считает виновным украинское правительство.

Кроме того, 37% респондентов считают, что руководство России говорит правду о том, что в Украине нет российских войск и военной техники.

«Гораздо интереснее, столько же - 38% - выбрали ответ: «Пусть даже в Украине есть российские войска и военная техника, но при сложившейся международной обстановке отрицать эти факты - правильная политика для России. Все должны понимать, что российское массовое сознание приняло способы взаимодействия с миром те, которые раньше считались прерогативой политиков и дипломатов, а именно «думать одно, а говорить другое», - сказал Левинсон.

По его словам, также исследование показало, что 11% опрошенных считают, что в Украине есть российские войска и военная техника, и отрицание этого ведет к эскалации международной обстановки, препятствующей нормальному урегулированию ситуации в Украине.

Левинсон также отметил, что по вопросу присоединения Крыма у россиян «беспрецедентно высокая солидарность» со слоганом «Крым наш». По его словам, 90% россиян поддерживают присоединение Крыма к России.

«В вопросе экономической и политической цены меняется мнение россиян, они соглашаются с тем, что присоединение Крыма - это дорого, но сам политический факт незыблемо поддерживается россиянами», - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Левинсона, количество россиян, которые опасаются войны между Украиной и Россией, сократилась с 68% до 49%.

По его словам, нынешний конфликт на Донбассе россияне воспринимают не как войну Украины с Россией, а как войну США с Россией «руками Украины».

«40% россиян готовы сказать, что мы, Россия, хотим восстановить добрососедские отношения с Украиной. При этом четверть опрошенных считают, что Крым должен остаться Россией», - сказал Левинсон.

По его словам, россияне ждут в дальнейшем распространения боевых действий на всю территорию Украины.

«В России понимают, с чего началась нынешняя эпоха в истории Украины. Она началась с восстания против коррумпированного режима Януковича. Мне кажется, важно, что Россия это осознает», - подчеркнул Левинсон.

Согласно данным проведенного «Левада-центр» в апреле исследования, каждый второй россиянин (56%) то, что происходит на востоке Украины, рассматривает как агрессию Запада, который поддерживает войну на востоке Украины с целью ослабления влияния России в мире.

27% опрошенных считают, что руководство Украины не дает прекратиться войне, чтобы таким образом отвлечь население страны от реальных проблем и сохранить власть.

Большинство россиян (89%), как и раньше, одобряют присоединение Крыма к РФ.

По мнению 40% респондентов, главная задача России – восстановление добрососедских отношений. При этом отношения между странами рассматриваются как взаимодействие между двумя суверенными государствами (лишь 7% хотели бы объединения России и Украины в единое союзное государство, а 8% - разделения Украины на восточные и западные регионы).

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе было создано так называемую Донецкую и Луганскую «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.