Крымчане недовольны ростом цен, безработицей и низкими зарплатами - опрос

Согласно данным опубликованным РИПК, на вопрос о том, какие социальные и экономические проблемы в последнее время волнуют больше всего, 41% респондентов отметили рост цен на товары и услуги, 14,8% озабочены низким уровнем зарплат, пособий и пенсий, 9,4% – состоянием дорог. Об этом сообщают Крым.Реалии.

При ответе на вопрос о том, как повлияло на жизнь ухудшение отношений между Россией и Украиной, большинство – 24,6%, указали на ухудшение взаимоотношений с родными, проживающими на материковой Украине, 20% опрошенных отметили проблемы с работой, 19,8% указали на проблемы с транспортным сообщением, в частности, поездками через материковую Украину.

Ухудшение отношений между Россией, США и странами Евросоюза, согласно опросу, никак не повлияло на жизнь крымчан. Такой ответ дали 81,2% респондентов. 3,2% респондентов отметили ухудшение в проведении банковский операций.

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Как отметил глава РИПК Иван Мезюхо, сложной остается ситуация с уровнем коррупции в Крыму.

«По результатам опроса, 41% симферопольцев считает, что уровень коррупции в Крыму за последний год не изменился, а 6,2% и вовсе полагает, что коррупции стало больше. Тем не менее, 37,8% заявило, что коррупции стало меньше. Интересно, что под коррупцией большинство симферопольцев (40,2%) понимает взяточничество», – подчеркнул Мезюхо.

Исследование проводилось методом уличного интервью во всех районах города Симферополя. Совокупность респондентов составила 500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ранее результаты похожего опроса провела социологическая служба «Фонд Общественного Мнения». Опрос службы показал, что крымчане не ожидали столь низкого уровня жизни после «присоединения» Крыма к России.