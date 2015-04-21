Россияне считают ситуацию в стране лучшей за последние 5 лет - опрос

Позитивная оценка гражданами РФ ситуации в стране достигла максимального значения за 5 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Индекс социальных настроений в марте вышел на отметку 70 пунктов, тем самым установив новый максимум за всю историю измерений. Для сравнения: в марте 2010 года индекс составлял всего 22 пункта, в прошлом году он вырос более чем в два раза, а в январе текущего года уже достиг отметки в 64 пункта.

Выше других положение дел в государстве оценивают мужчины, затем граждане среднего возраста (35-44-летние), а также жители сел.

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Комментируя эти данные, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил, что, несмотря на нынешнюю экономическую нестабильность, россияне оценивают состояние экономики позитивно.

"Экономический кризис не так глубок, ожидания были гораздо хуже… Кроме того, в прошлом году еще выросла самооценка, самоуважение россиян. Это связано напрямую с Крымом, с конфликтом в Украине, с тем, что мы теперь с США не просто соревнуемся, но и конфликтуем, а это, по мнению большинства россиян, значит, что мы сопоставимые величины. Это очень важный элемент самооценки. И на этом фоне экономические неурядицы, которые последние полгода нас преследуют, наталкиваются на определенную анестезию", — сказал Федоров.

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Опрос также выявил, что индекс социальных ожиданий с начала года по март прибавил 20 пунктов (с минус 70 до минус 50). Согласно данным ВЦИОМ, положительная динамика связана с увеличением в два раза (с 11%) доли тех, кто уверен, что тяжелые времена уже позади. Треть опрошенных полагает, что самые большие трудности страна переживает именно сейчас, а 41% участников опроса уверены, что самое тяжелое еще впереди (в январе так считала половина опрошенных). При этом наиболее пессимистично настроены сторонники "Справедливой России" и малообеспеченные граждане.

Опрос проводился 28-29 марта среди 1600 человек в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.