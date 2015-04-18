Большинство поляков и немцев считают Россию причастной к войне на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине февраля этого года параллельно в Польше и Германии вскоре после переговоров в Минске, передает Deutsche Welle.

Исследования проводили варшавский Институт публичной политики и берлинский Фонд имени Бертельсмана.

Немцы и поляки практически единодушны в оценке сегодняшнего состояния отношений своих стран с Россией. По 78 процентов жителей Польши и Германии считают их плохими или очень плохими. Очень хорошими такие отношения называет только один процент немцев. В Польше таких нет вообще.

На вопрос о том, кто в основном несет ответственность за возникновение и эскалацию российско-украинского конфликта, в Польше и в Германии отвечают несколько по-разному, но общий тренд очевиден.

Большинство жителей обеих стран не считают Россию непричастной стороной конфликта на Украине. И только явное меньшинство опрошенных поверили российской пропаганде и всю вину возлагают на новую власть в Киеве.

Так, Россию в конфликте на Востоке Украины обвиняет 61 процент поляков и 39 процентов немцев, а Украину - 6 процентов опрошенных в Польше и 10 процентов - в Германии. Обе стороны несут ответственность в равной мере - так считают 20 процентов поляков, и 43 процента немцев.

76 процентов поляков считают, что Россия представляет собой военную угрозу для их страны. В Германии таких меньше половины - 41 процент.

76 процентов опрошенных в Польше и 67 процентов - в Германии считают, что санкции против России надо оставить в силе или даже усилить. За смягчение санкции выступают 6 процентов в Польше и 23 процента в Германии.

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Похожие ответы в Польше и в Германии на вопрос о вариантах предоставления помощи Украине. Более половины респондентов в обеих странах (56 и 55 процентов, соответственно) положительно относятся к экономической и негативно к военной помощи. Правда, в Германии против поставок оружия или снаряжения для украинской армии выступают 82 процента, а в Польше - 56 процентов.

В России польские и немецкие социологи с помощью Левада-Центра тоже проводили в феврале исследования, но задавали несколько другие вопросы. Что касается оценки отношений с Польшей и Германией, то они, по мнению большинства россиян, плохие или очень плохие. С Польшей - еще хуже, чем с Германией.

Удивило отношение россиян к сепаратистам на востоке Украины. Лишь 41 процент опрошенных положительно ответил на вопрос, надо ли поддерживать, 46 процентов считают, что помощь им оказывать не следует. Ответили положительно задавали дополнительные вопросы о характере такой поддержки.

Выяснилось, что в пересчете на все население страны за поставки оружия сепаратистам ратуют 28 процентов, а за отправку русских солдат - только 7 процентов.