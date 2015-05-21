СБУ: задачей российских диверсантов из группы Ерофеева был захват Счастья

Об этом сообщил начальник Департамента контрразведки по защите интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Найда.

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"Конечная цель - это захват города Счастье, это последний приказ, который готовилась выполнить группа Ерофеева", - сказал Виталий Найда.

Он отметил, что указанная группа минимум четыре раза по ротации находилась на территории Украины и действовала, начиная с сентября прошлого года, почти в 20 населенных пунктах Украины, в том числе группа делала вылазки на территорию, которая контролируется украинскими военными.

По словам Виталия Найды, задачами группы были нападения на позиции Вооруженных сил, уничтожение сотрудников правоохранительных органов, командиров, минирование объектов, дорог, организация засад, сбор разведывательной информации.

Виталий Найда отметил, что последняя ротация группы состоялась 18 февраля, и планировалось, что срок ее пребывания на территории Луганской области закончится ориентировочно в июне.

Вообще, как отметил Виталий Найда, подразделения третьей бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, которая дислоцируется в городе Тольятти, засылались на территорию Украины неоднократно и сначала находились в Краснодоне, а затем были передислоцированы в Луганск.