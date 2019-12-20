ТОП-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"
Журнал "Фокус" составил традиционный рейтинг самых влиятельных людей в Украине.
Как сообщает издание, рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".
В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.
Первая двадцатка выглядит так:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Богдан;
- бизнесмен Ринат Ахметов;
- бизнесмен Игорь Коломойский;
- премьер-министр Алексей Гончарук;
- генеральный прокурор Руслан Рябошапка;
- глава службы безопасности Иван Баканов;
- глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- первый помощник президента Сергей Шериф;
- основатель EastOne Group Виктор Пинчук;
- помощник президента Андрей Ермак;
- народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- министр обороны Андрей Загороднюк;
- киевский городской голова Виталий Кличко;
- экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
- народный депутат Святослав Вакарчук;
- министр финансов Оксана Маркарова.
В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).
Список деятелей культуры пополнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.
Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.