ТОП-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"

В этом году рейтинг обновился наполовину. Лидирует президент Владимир Зеленский.

Журнал "Фокус" составил традиционный рейтинг самых влиятельных людей в Украине.

Как сообщает издание, рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.

Первая двадцатка выглядит так:

президент Владимир Зеленский; глава Офиса президента Андрей Богдан; бизнесмен Ринат Ахметов; бизнесмен Игорь Коломойский; премьер-министр Алексей Гончарук; генеральный прокурор Руслан Рябошапка; глава службы безопасности Иван Баканов; глава Верховной Рады Дмитрий Разумков; министр внутренних дел Арсен Аваков; первый помощник президента Сергей Шериф; основатель EastOne Group Виктор Пинчук; помощник президента Андрей Ермак; народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов; глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко; министр обороны Андрей Загороднюк; киевский городской голова Виталий Кличко; экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко; народный депутат Святослав Вакарчук; министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Список деятелей культуры пополнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.