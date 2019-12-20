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ТОП-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"

12:48, 20 декабря 2019
Общество
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Рейтинг возглавил президент Владимир Зеленский / Фото: focus.ua

Журнал "Фокус" составил традиционный рейтинг самых влиятельных людей в Украине.

Как сообщает издание, рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.

Первая двадцатка выглядит так:

  1. президент Владимир Зеленский;
  2. глава Офиса президента Андрей Богдан;
  3. бизнесмен Ринат Ахметов;
  4. бизнесмен Игорь Коломойский;
  5. премьер-министр Алексей Гончарук;
  6. генеральный прокурор Руслан Рябошапка;
  7. глава службы безопасности Иван Баканов;
  8. глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  9. министр внутренних дел Арсен Аваков;
  10. первый помощник президента Сергей Шериф;
  11. основатель EastOne Group Виктор Пинчук;
  12. помощник президента Андрей Ермак;
  13. народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  14. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  15. глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
  16. министр обороны Андрей Загороднюк;
  17. киевский городской голова Виталий Кличко;
  18. экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
  19. народный депутат Святослав Вакарчук;
  20. министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

Список деятелей культуры пополнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив. 

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

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Теги: #новости Украины#рейтинг#Ахметов#Владимир Зеленский#Андрей Богдан