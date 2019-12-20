В Одессе судимый строитель украл у пенсионерки более миллиона гривень

Парень похитил из шкафа все сбережения старушки.

В Одессе задержан злоумышленник, укравший из квартиры пенсионерки более 1 млн грн.

Читайте такжеВ Одессе возле колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль

Как сообщили УНИАН в Приморском отделе полиции Одессы, 26-летний местный житель в квартире потерпевшей делал ремонт.

По данным полиции, воспользовавшись ее отсутствием, он похитил из шкафа все ее денежные сбережения – более 1 млн грн.

«Как только 69-летняя женщина обнаружила отсутствие наличности, сразу обратилась с заявлением в Приморский отдел полиции. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался ранее судимый местный житель», - рассказали в полиции.

На текущей неделе, при проведении неотложных следственных действий, у мужчины изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.