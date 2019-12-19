В Одессе зажгли огни на главной елке города (фото)

Высота елки, собранной из металлического каркаса и искусственной хвои, - 20 метров, ширина – 9 метров, длина дюролайта - около 4 километров.

В центре Одессы зажгли огни на главной елке города.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером на Думской площади, возле здания мэрии, открыли главную елку города. Высота елки, собранной из металлического каркаса и искусственной хвои, - 20 метров, ширина - 9 метров.

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Она украшена гирляндами и дюролайтом (прозрачным шнуром, со светодиодами внутри), общая протяженность которых составляет около 4 километров. Основное украшение - светодиодная инсталляция в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик».

Во время открытия елки состоялись праздничные выступления творческих коллективов, дети получили сладкие подарки от Святого Николая.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне Дня Святого Николая во Львове торжественно зажгли елку.