Дело Шеремета: суд по апелляции Кузьменко перенесли из-за неявки прокуроров

Новое заседание запланировано на 24 декабря.

Заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суда председательствующий по делу заявил, что прокуроры не пришли на судебное заседание, поэтому невозможно его провести.

Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.

Добош предложил суду сделать перерыв на несколько часов для того, чтобы суд ознакомился с материалами дела, поскольку только сегодня утром их получил, а прокуроры за это время - могли прийти на заседание.

Однако судья решил перенести заседание на 12.00 24 декабря.

Кузьменко заявила: "Я не поеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание".

Присутствующие отказываются покидать зал суда. Кузьменко находится в стеклянном боксе для задержанных.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

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18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников), из-за подозрений в предвзятости следователей. По словам его адвоката, он находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.