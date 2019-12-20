В День Николая жители пансионата для пожилых людей посетили воспитанников детдома (видео)

Одинокие пожилые люди захотели узнать, как это иметь внуков и подарить малышам свое тепло.

В День святого Николая жители пансионата для пожилых людей посетили воспитанников детского дома.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители гериатрического пансионата с Ивано-Франковска поехали в гости к воспитанникам детского дома-интерната в Коломые, где живут дети с недостатками физического и умственного развития, а также с психическими расстройствами.

Одинокие пожилые люди захотели узнать, как это иметь внуков и подарить малышам свое тепло. С собой привезли сладости, которые накупили на сбережения со своих пенсий. А с детьми играли, пели и болтали от души.

Такое путешествие совершили впервые, но не в последний раз, так как увидели, как детям с особыми потребностями нужно внимание.

Как сообщал УНИАН, во Львове Святой Николай на мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады приехал к военным на БТР.