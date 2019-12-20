цей матеріал доступний українською

В День Николая жители пансионата для пожилых людей посетили воспитанников детдома (видео)

10:32, 20 декабря 2019
Общество
21 0
Пожилые люди привезли детям сладости / скриншот

Читайте также"Ривненский Николай": пенсионер сам создал рождественскую атмосферу в обычном дворе (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители гериатрического пансионата с Ивано-Франковска поехали в гости к воспитанникам детского дома-интерната в Коломые, где живут дети с недостатками физического и умственного развития, а также с психическими расстройствами.

Одинокие пожилые люди захотели узнать, как это иметь внуков и подарить малышам свое тепло. С собой привезли сладости, которые накупили на сбережения со своих пенсий. А с детьми играли, пели и болтали от души.

Такое путешествие совершили впервые, но не в последний раз, так как увидели, как детям с особыми потребностями нужно внимание.

Как сообщал УНИАН, во Львове Святой Николай на мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады приехал к военным на БТР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#День Святого Николая