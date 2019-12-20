Украинка получила 9 высших образований и установила рекорд (видео)

Сейчас девушка работает адвокатом во французском Лионе.

25-летняя винничанка Надежда Яворовенко закончила пять университетов в Украине и три во Франции.

Девушка собрала коллекцию дипломов и установила абсолютный рекорд в образовании. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Год назад в Ницце она стала магистром европейского права и получила очередной диплом о высшем образовании. В свои 25 Надежда дипломированный юрист-международник, переводчик, менеджер и отельер. Все дипломы получила за семь лет. Учиться начинала в Украине, а продолжила во Франции - там окончила три университета.

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"После окончания школы я поступила в два университета одновременно - Винницкий торговый институт и Национальную академию внутренних дел. Нам предложили программу двойного диплома, украинский и французский", - говорит Надежда Яворовенко.

Дипломы, говорит девушка, не коллекционирует, но и постоянно учиться не планировала.

"Дипломы между собой связаны, смежные специальности и нет ни одного лишнего", - говорит девушка.

В Украине студентка училась на бюджете, во Франции, говорит, искала самые доступные программы: "Это были государственные вузы. Самое дорогое обучение - 300 евро в год".

Но родителям все-таки пришлось влезать в долги. Ведь перелеты и жилье обошлись в хорошую "копейку".

Сейчас Надежда работает адвокатом во французском Лионе. Приехала в Винницу навестить родителей и защитить девятый диплом, магистерскую работу по гостиничному делу. Преподаватели поражены.

Возвращаться в Украину Надежда пока не планирует, никто из работодателей не предложил достойную зарплату. Будут ли еще дипломы, пока не знает. Говорит, не против сосредоточиться и на личной жизни, - на это до сих пор не было времени.