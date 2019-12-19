Колядки от Тины Кароль и осуществления детской мечты от MONATIK: как прошел благотворительный марафон "Завтрака с 1+1"

В День святого Николая во время благотворительного марафона в «Завтрака с 1+1» MONATIK осуществил мечту тяжелобольной девочки, Тина Кароль вместе с Русланом Сеничкиным пекла праздничное печенье, а Jerry Heil тронула исполнением песни о детской мечте.

Уже пятый год подряд 19 декабря «Завтрак с 1+1» проходит в формате благотворительного аукциона, для которого самые популярные украинские звезды предоставляют особые лоты. Все средства традиционно пойдут на осуществление заветных желаний маленьких пациентов больницы с проекта «Исполни мечту».

Открывала марафон в этом году певица и тренер «Голоса страны-10» Тина Кароль, которая на рассвете появилась вместе с детским хором на террасе под открытым небом. Несмотря на совсем весеннюю погоду в декабре, во время трогательного выступления пошел снег. А в студии «Завтрака» у камина зрителей приветствовали Руслан Сеничкин и куратор «Исполни мечту» Лидия Таран.

«Важно, чтобы дети мечтали без границ. А взрослые должны их стимулировать и поддерживать. И обязательно следует помнить, что у тех, кто приобщается к воплощению детской мечты - собственные тоже осуществляются», - обратилась ведущая в эфире к зрителям.

Специально для гостей студии, а также для маленьких мечтателей, которые встречают праздник в больнице Охматдет, Руслан Сеничкин и Тина Кароль утром выпекали имбирные пряники в форме звездочек – символа проекта «Исполни мечту». Праздничные подарки в больницу повезли Егор Гордеев и маленький Евгений Лебедин. Ребята напоминали помощников Санты, появившись эфире в одинаковых зеленых костюмах, украшенных новогодним принтом. Кстати, они отправились к пациентам Охматдета на супермобили, созданном по эскизу маленького Ромы Навроцкого, который мечтал, чтобы эта машина спасала детей. Сейчас уникальное авто служит Охматдету и возит маленьких пациентов на процедуры.

Одним из самых трогательных моментов выпуска стало осуществление мечты 10-летней Марии Заики, которая борется с тяжелыми заболеваниями. Она старается не терять силы духа. Через слабый иммунитет, Маша легко подхватывает вирусы и вынуждена пропускать уроки. Это очень огорчает девочку, ведь ей нравится учиться. Сейчас поднимает настроение девочки творчество артиста и тренера «Голоса страны-10» MONATIK. Она постоянно смотрит его клипы и выступления, и тихо подпевает ему. Девочка пришла на «Рождественский Завтрак» и даже не догадывалась, что ее мечта - увидеть любимого певца - осуществится прямо сейчас. MONATIK с подарком в руках неожиданно появился в студии, а Маша не могла оторвать взгляда от своего кумира. Впереди девочку ждет выход на сцену вместе с артистом во время его концерта. Такую же возможность будет и победитель лота, который для марафона выставил MONATIK.

«Я вообще считаю, что любая мечта должно превращаться в цель. Так и мечта собрать НСК «Олимпийский» появилась очень давно и впоследствии стала целью», - вспомнил эфире MONATIK и посоветовал: «Представляйте свои мечты перед сном, видите ли это как на яву. Недаром говорят: мечтать не вредно. Вот чего вам стоит представить себя, например, с Grammy в руках?».

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=mJjzaCOYzRc

Интересно, что свои лоты предоставили самые популярные украинские знаменитости. В частности, каждый может побороться за чаепитие в компании группы «Время и Стекло», мастер-класс по контемпу от одной из самых страстных пар «Танцев со звездами» - телеведущей Людмилы Барбир и хореографа Дмитрия Жука, экскурсию с Олегом Винником за кулисы его концерта. Большим спросом пользуется лот от куратора проекта «Исполни мечту», ведущей ТСН Лидия Таран - 2 VIP-билета на все прямые эфиры «Голоса страны», «Голос. Дети» и «Танцев со звездами», а также экскурсия на канал вместе с телеведущей. Сейчас ожесточенная борьба продолжается за лот от Study.ua - образовательная поездка на Мальту, за которую готовы выложить уже 40 000 гривен. А за кольцо с бриллиантами от Тины Кароль пока предлагают почти 45 000 гривен. Торги продолжаются до 19.00 на странице «Завтрака с 1+1» в Facebook. Каждый может принять участие в аукционе, а побеждает тот, кто называет наибольшую ставку. Один шаг в дальнейшей борьбе должен быть не ниже 300 гривен. Результаты будут объявлены в выпуске ТСН в 19:30.

Кроме того, каждый может стать волшебником и подарить мечту ребенку - на сайте wish.1plus1.ua или отправить смс на номер 4400 с суммой пожертвования - 20, 50, 100 или любой другой суммой. Номер смс действителен только для абонентов Киевстар, которые используют пакет по подписке. Или перечислить средства на счет благотворительного фонда «Ты не один».

Напомним, в этом году благотворительный марафон «Завтрака с 1+1» и «Исполни мечту» реализуется в партнерстве с проектом «Рождественская история с Тиной Кароль». Собранные от аукциона средства традиционно пойдут на осуществление заветных желаний маленьких пациентов больницы с проекта «Исполни мечту».

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