Совет создается с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки приоритетов государственной региональной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет развития громад и территорий как консультативно-совещательный орган при президенте.

Соответствующий указ № 909/2019 от 18 декабря размещен на сайте главы государства.

«Создать Совет развития громад и территорий как консультативно-совещательный орган при президенте Украины», - говорится в документе.

Совет создается с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки приоритетов государственной региональной политики и механизмов устойчивого развития территориальных громад на основе стандартов Европейской хартии местного самоуправления и новейших подходов в сфере регионального развития, решения проблемных вопросов социально-экономического развития административно территориальных единиц.

Зеленский утвердил положение о Совете развития громад и территорий.

Согласно положению, председателем совета является президент. Исполнительным секретарем совета является один из заместителей руководителя Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы региональной политики.

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В состав совета по должности входят председатель Верховной Рады, премьер-министр, руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместители руководителя ОПГ, к ведению которых отнесены вопросы экономической политики, внутренней и гуманитарной политики, представитель президента в Верховной Раде, представитель президента в Кабинете министров, руководитель Государственного управления делами, директор Национального института стратегических исследований, министр развития громад и территорий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министр инфраструктуры, министр финансов, председатели областных, Киевской городской государственных администраций, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, председатели областных советов, мэры городов - областных центров, руководители всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления.

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Областным, Киевской городской госадминистрациям поручено создать в установленном порядке советы развития громад и территорий как консультативно-совещательные органы во главе с председателями соответствующих местных госадминистраций.