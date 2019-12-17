Генерал Марченко заявил, что дело против него заказал один из производителей

Также он добавил, что не имел отношения к закупке бронежилетов, а лишь контролировал их качество.

Подозреваемый в деле о закупке некачественных бронежилетов генерал-майор, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко считает, что уголовное производство против него заказал один из производителей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после внесения залога и выхода из СИЗО.

По словам Марченко, он ранее получал предложение внести залог, однако «не имел морального права воспользоваться этим», поскольку его подчиненные содержались под стражей.

Также он добавил, что не имел отношения к закупке бронежилетов, а лишь осуществлял контроль их качества.

Кроме того, Марченко заявил, что дело против него полностью сфальсифицировано.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах фальсификации производства, он предположил, что таким образом отстаивались интересы “одного из производителей”.

Также Марченко добавил, что его держали под стражей с целью психологического давления.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября следователи ГБР сообщили о подозрении пятерым чиновникам Минобороны, среди которых генерал-майор Марченко, в бездействии, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов на общую сумму около 100 млн грн.

11 ноября Марченко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 76 млн грн. 28 ноября апелляционный суд оставил под стражей Марченко, но уменьшил ему залог до 20 млн грн.

Остальным фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога и домашние аресты.

Экс-президент Петр Порошенко предоставил 19 млн грн для освобождения Марченко из СИЗО. Еще более 1 млн грн на залог собрали активисты.