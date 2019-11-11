Дело о бракованных бронежилетах: арестован глава ГУ Минобороны – Труба

По словам Трубы, суд определил залог для подозреваемого в сумме 76 миллионов гривень.

Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба.

Читайте также"70% простреливаются": в ГБР рассказали детали дела закупки некачественных бронежилетов ВСУ

По его данным, суд определил залог для чиновника Минобороны в сумме 76 миллионов гривень.

«Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины. Такое решение только что вынес Печерский районный суд города Киева», – сообщает Труба.

Он добавил, что осталось избрать меры пресечения для еще четверых подозреваемых.

Труба не назвал имени арестованного, однако детали указывают на начальника Главного управления Министерства обороны Дмитрия Марченко. Эту же информацию распространил советник экс-президента Петра Порошенко и волонтер Юрий Бирюков.

Ранее УНИАН сообщал, что ГБР публиковало переговоры чиновников Минобороны о бракованных бронежилетах.