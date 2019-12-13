"Мы не будем рубиться между собой": Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

По ее мнению, президент только отвлекает внимание международного сообщества.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), комментируя скандальный приезд в Киев съемочной группы пропагандистов Кремля, напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска.

Читайте также"Сакральная жертва»: подозреваемые в убийстве Шеремета хотели украсть детей волонтерки Зверобой - следствиеСвое мнение по этому поводу она написала у себя в Telegram-канале.

Она считает, что президент Владимир Зеленский и его окружение сами толкают общество к революции.

«Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!" – написала она.

Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны.

Ранее УНИАН сообщал, что 12 декабря в полиции заявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, среди которых есть волонтеры.