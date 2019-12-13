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ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа на округе главы Харьковской ОГА

16:56, 13 декабря 2019
Общество
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На округе Кучера в марте будут выборы / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Мажоритарщик по этому округу - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер - ранее был назначен председателем Харьковской ОГА. Впоследствии Рада прекратила его полномочия по личному заявлению.

Избирательный процесс на 179-м округе начнется со дня, следующего после опубликования данного решения комиссии.

Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес после назначения Кучера посоветовал ему "снять с головы корону".

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Теги: #новости Украины#выборы#ЦИК#Новости Харьковапогода в Харькове