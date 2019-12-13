ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа на округе главы Харьковской ОГА

Ранее нардеп Кучер был назначен руководителем облгосадминистрации.

Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта промежуточные выборы народного депутата в округе №179 в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Мажоритарщик по этому округу - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер - ранее был назначен председателем Харьковской ОГА. Впоследствии Рада прекратила его полномочия по личному заявлению.

Избирательный процесс на 179-м округе начнется со дня, следующего после опубликования данного решения комиссии.

Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес после назначения Кучера посоветовал ему "снять с головы корону".