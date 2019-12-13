ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа на округе главы Харьковской ОГА
16:56, 13 декабря 2019Общество
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Ранее нардеп Кучер был назначен руководителем облгосадминистрации.
На округе Кучера в марте будут выборы / фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта промежуточные выборы народного депутата в округе №179 в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Мажоритарщик по этому округу - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер - ранее был назначен председателем Харьковской ОГА. Впоследствии Рада прекратила его полномочия по личному заявлению.
Избирательный процесс на 179-м округе начнется со дня, следующего после опубликования данного решения комиссии.
Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес после назначения Кучера посоветовал ему "снять с головы корону".
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