Кернес посоветовал новому председателю Харьковской ОГА "снять с головы корону"

Геннадий Кернес опубликовал в Facebook длинное заявление, посвященное президенту и новому губернатору.

Мэр Харькова Геннадий Кернес посоветовал новому председателю Харьковской ОГА Алексею Кучеру «снять с головы корону» и «подумать, что полезное он может сделать на посту для региона».

Заявление Кернес опубликовал на Facebook.

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«Относительно нового губернатора. Мне было удивительно слышать его слова, что «Харьков – это отдельное государство». Хочу напомнить новопредставленному главе области – Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося «отдельного государства» и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона», – написал мэр Харькова.

При этом Кернес добавил, что желает Кучеру «для начала разобраться, что на самом деле происходит в регионе, а только потом делать выводы и расставлять акценты».

Кроме этого, в заявлении харьковский городской голова начал отвечать на озвученные горожанами и Кучером проблемы в Харькове. В частности – начало отопительного сезона, дороги и др. Вспомнил глава города и о «проплаченных активистах», что останавливали кортеж Зеленского с требованиями не закрывать рынок «Барабашово».

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Харьковщину представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.