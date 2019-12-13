Укрпочта запустила тестовую онлайн-подписку

Теперь подписаться на газеты и журналы можно онлайн.

Укрпочта запустила тестовую версию сервиса по онлайн-подписке газет и журналов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

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Как сообщается, в тестовой версии сервиса онлайн-подписки клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. В целом подписные каталоги насчитывают более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 - изданий зарубежных стран).

Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписным индексом, тематикой. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичности выхода, минимальном сроке подписки, и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.