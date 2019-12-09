"Укрпочта" приняла самолет с миллионом посылок с "черной пятницы" (фото)

Около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса сортировали посылки.

"Укрпочта" приняла в аэропорту Борисполь борт Боинг 747 с почти миллионом посылок с "черной пятницы", около 100 работников топ-менеджмента и аппарата центрального офиса помогали сортировать получения.

Об этом в Facebook написал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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"В четверг, мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту, как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт. Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет, автоматизации. ... На эти выходные около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки. Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие. Я чем смог, также помог и даже слегка поработал поставщиком пиццы, для восстановления после изменения", - написал Смелянский.

Глава "Укрпочты" рассказал, что отсортировывать отправления будут в течение всей недели, а также рассказал о достижениях в этом. "В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлечены компании по аутсорсингу, продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове через перенаправление потоков помогут это сделать эффективно. Чего уже добились: экспорт - мелкие пакеты обрабатываем день в день, посылки - 2-3 дня. Импорт: простые посылки и письма также в графике, работаем над сокращением отставания по регистрируемым и экспресс", - резюмировал Смелянский.