Лубкивский опубликовал новые фото задержанных в Украине военных РФ

Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в facebook.

"Испуганные, удивленые, сожаления достойные или жалкие ... Только что сержанту врачи спасли ногу - утром надо было бы уже ампутировать ... Переливают кровь и плазму ... Попробовал дозвониться до родных Александрова - телефоны молчат. И Россия молчит ... ", - написал он.

Напомним, российские спецназовцы попали в плен, когда в составе диверсионно-разведывательной группы пытались захватить стратегический мост в районе н.п. Счастье.

В России и e боевиков заявили, что они являются сотрудниками "народной милиции" ЛНР ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российских военных на Донбассе нет, а вопрос о проверке информации по задержанию спецназовцев нужно адресовать не в Кремль, а в Минобороны.

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В свою очередь Минобороны России называет задержанных в Украине работников ГРУ "бывшими военными", и просит их освободить.

В родном городе задержанных прошла акция протеста с требованием вывести российские войска из Украины.