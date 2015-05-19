Лубкивский опубликовал новые фото задержанных в Украине военных РФ
Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский пытался позвонить родственникам задержанных на Луганщине российских военных, но телефоны не отвечают.
Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в facebook.
"Испуганные, удивленые, сожаления достойные или жалкие ... Только что сержанту врачи спасли ногу - утром надо было бы уже ампутировать ... Переливают кровь и плазму ... Попробовал дозвониться до родных Александрова - телефоны молчат. И Россия молчит ... ", - написал он.
Напомним, российские спецназовцы попали в плен, когда в составе диверсионно-разведывательной группы пытались захватить стратегический мост в районе н.п. Счастье.
В России и e боевиков заявили, что они являются сотрудниками "народной милиции" ЛНР ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российских военных на Донбассе нет, а вопрос о проверке информации по задержанию спецназовцев нужно адресовать не в Кремль, а в Минобороны.
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В свою очередь Минобороны России называет задержанных в Украине работников ГРУ "бывшими военными", и просит их освободить.
В родном городе задержанных прошла акция протеста с требованием вывести российские войска из Украины.
Йду із шпиталю...Ось такі вони, представники "легендарного" російського спецназу... капітан Єрофєєв і сержант Алєксан...Posted by Markian Lubkivskyi on 18 травня 2015 р.