"Омерзительное чувство": мать Шеремета прокомментировала новые данные следствия

Людмила Шеремет подчеркнула важность того, чтобы не пострадали невиновные люди.

Мать журналиста Павла Шеремета Людмила Станиславовна прокомментировала новые подробности расследования дела об убийстве ее сына.

Об этом она сообщила в интервью "Стране".

По ее словам, она смотрела вчерашний брифинг правоохранителей и констатировала "волю президента" на расследование дела. "А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…", - добавила она, уточнив, что речь идет о записи разговоров подозреваемых.

"Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы", - отметила Людмила Шеремет.

Отвечая на вопрос, убедили ли ее факты, озвученные силовиками, мать журналиста сказала, что "просто слушала". "Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое страшное - чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, вчера МВД провело брифинг относительно задержания подозреваемых в убийстве Шеремета.

Следствие считает, что исполнителями убийства стала группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе: ветеран и известный рок-музыкант Андрей Антоненко, военный медик и детский хирург Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), сержант ВСУ Яна Дугар, а также супруги Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко.