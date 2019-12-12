Рок-музыкант и добровольцы: что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

Правоохранители подробно изложили ход расследования и роли подозреваемых в преступлении.

Правоохранители наконец назвали имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое потрясло страну в июле 2016 года.

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Следствие считает, что исполнителями убийства стала группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе: ветеран и известный рок-музыкант Андрей Антоненко, военный медик и детский хирург Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), сержант ВСУ Яна Дугарь, а также супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко.

Среди подозреваемых – публичные люди, окруженные героическим ореолом. Несколько лет назад они проявили себя с лучшей стороны на фронте. Эти же люди, если верить информации следствия, радовались самоубийству своего сообщника, обсуждали возможности обстрела столицы «Градами» и похищение детей.

УНИАН собрал доступную информацию о каждом из подозреваемых.

Андрей Антоненко

Антоненко – украинский музыкант, фронтмен группы Riffmaster, которую основал в 2003 году. Кроме нее принимал участие в проектах ADEM и DAZ Machine.

С началом российской агрессии стал волонтером, а затем и сержантом Сил специальных операций. Принимал участие в АТО.

В 2014 году Riffmaster записали патриотический трек «Земля» вместе с известным украинским музыкантом Александром Положинским, лидером группы «Тартак».

Riffmaster также записали песню «Тихо прийшов, тихо пішов», которую называют неофициальным гимном ССО.

В свое время Андрея Антоненко в своем Facebook хвалил президент Петр Порошенко. Александр Положинский и сегодня называет Антоненко своим другом.

Правоохранители вышли на Антоненко при изучении обстоятельства 35 похожих преступлений. Внимание следователей привлекли подрыв ЛЭП в Херсонской области неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака. В деле о подрыве ЛЭП организатором выступал мужчина с фамилией Онацик.

"Изучив круг знакомых Онацика, правоохранителей заинтересовал Андрей Антоненко, который проживает в Киеве возле места убийства Шеремета. На фото в соцсетях у него есть похожая одежда, как у подозреваемого по делу", - отметил на брифинге генерал полиции Коваль.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко – известный военный медик и волонтер, детский врач-кардиолог. В последнее время работала в «Охматдите». С 2002-го по 2006 год – была врачом в Институте Амосова.

По информации СМИ, Кузьменко в 2016 году получила президентскую награду «За гуманитарное участие в антитеррористической операции» и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Данные следствия свидетельствуют, что за последние годы Кузьменко стала владелицей дома и нескольких автомобилей, а в личном общении выражала крайне радикальные взгляды.

Правоохранители полагают, что именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Яна Дугарь

Яна Дугарь – ветеран войны на Донбассе (служила по меньшей мере с 2015 года), младший сержант ВСУ, медсестра одного з парашутно-десантных батальйонов 25 бригады. Награждена орденом "За мужність" III степени.

По версии следствия, Дугарь вела фотосьемку в ходе подготовки к покушению на убийство Шеремета.

Владислав и Ирина Грищенко

Семейная пара экс-добровольцев. В ноябре стало известно, что их задержали по подозрению в подготовке взрыва. Уже тогда сообщалось, что их могут связать с делом об убийстве Шеремета.

Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования. Обоих подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.

Владислав Грищенко следствие называет специалистом по обращению с взрывчаткой.

Правоохранители подробно изложили ход расследования и роли подозреваемых в преступлении на брифинге 12 декабря. Мотивом убийства считается стремление дестабилизировать ситуацию в Украине. Руководство полиции уверено, что журналист Павел Шеремет был достаточно известной для этого личностью.