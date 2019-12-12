Полиция: Шеремет был довольно известной личностью, чтобы его убийство привело к дестабилизации ситуации в Украине

Сегодня в полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пять человек. Мотивами убийства правоохранители назвали дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

Руководство полиции уверено, что журналист Павел Шеремет был достаточно известной личностью, чтобы его убийство привело к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Об этом на брифинге заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно мотивов убийства Шеремета, которые были у исполнителей.

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«Фигура Шеремета была достаточно известной в Украине. Это человек, который был известен не только в Украине, но и за её пределами. Шеремет был известным публицистом, поэтому нам не кажется, что утверждение, что это неизвестное лицо, является правильным утверждением», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Сегодня стало известно, что в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что следствие провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи из 221 камеры видеонаблюдения.

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), Яну Дугарь и супругов Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку неподалёку от места совершения преступления, в Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минновзрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого человека.

При этом Коваль заявил, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации.