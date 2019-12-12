Киевская власть не давала разрешения на каток перед Офисом Президента - советник Кличко
Власти Киева не давали разрешения на установку катка перед Офисом Президента.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.
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"Офис Президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу. Следовательно, это выглядит дурным примером для других - если Президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т.п.? Надеюсь, в Офисе это исправят", - написал Луценко.
Как сообщал УНИАН, под Офисом президента начали устанавливать каток. Каток будет размером 12 на 24 метра, а ее установка будет длиться 12 дней в рамках социального проекта «Зимней страны на ВДНХ».