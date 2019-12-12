Киевская власть не давала разрешения на каток перед Офисом Президента - советник Кличко

Советник Кличко Луценко заявил, что Офис Президента не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком.

Власти Киева не давали разрешения на установку катка перед Офисом Президента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.

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"Офис Президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу. Следовательно, это выглядит дурным примером для других - если Президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т.п.? Надеюсь, в Офисе это исправят", - написал Луценко.

Как сообщал УНИАН, под Офисом президента начали устанавливать каток. Каток будет размером 12 на 24 метра, а ее установка будет длиться 12 дней в рамках социального проекта «Зимней страны на ВДНХ».