"Это их обычная технология": в СБУ объяснили, как пропагандисты Минобороны РФ попали в Киев

В СБУ заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

Журналистка российского пропагандистского телеканала "Звезда" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо.

Читайте такжеПограничники объяснили, почему пустили в Украину российских пропагандистов "Звезды"

"Это журналистка фотографа, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала". Об этом «Обозревателю» сообщили в пресс-службе СБУ.

В этом контексте там отметили, что "это их обычная технология: они берут новичков, которые только устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица".

В СБУ заверили, что "оперативно отреагируют на этот факт в случае, если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, прилетела в Киев. Они заявили, что таким образом отреагировали на "приглашение" президента Украины Владимира Зеленского, которое прозвучало на "нормандском саммите".

Зеленский на "нормандском формате" призвал российских пропагандистов прекратить создавать фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.

Он также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.