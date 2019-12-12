Пропагандисты телеканала Минобороны РФ приехали в Киев (видео)

Как утверждают пропагандисты, у них на украинской таможне не спрашивали о цели визита в Киев.

Съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.

Как говорится на сайте канала, журналисты оказалась одними из первых представителей СМИ РФ, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

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Негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года.

«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по-прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому пропагандисты летели через Минск.

Как утверждают пропагандисты, у них на украинской таможне не спрашивали о цели визита в Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после "нормандского саммита" пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.