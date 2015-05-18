В Виннице начинают собирать сухие и влажные отходы в отдельные контейнеры

Как отмечают в коммунальном унитарному предприятии "Эковин", пилотный проект по раздельному сбору ТБО, в рамках которого уже подготовлено более 270 контейнеров со специальными информационными наклейками и два новых грузовика для вывоза исключительно сухих отходов, стартует в начале лета, пишет EcoTown.

Для создания целостной системы сбора, вывоза, переработки или захоронения отходов Винница сейчас ликвидировала стихийные свалки и установила мусоросортировочную станцию на местном полигоне.

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По словам директора КУП "Эковин" Владимира Черновола, введение раздельного сбора вторичного сырья поможет жителям изменить подходы к обращению с бытовыми отходами, а также позволит компании удержаться от поднятия тарифа за вывоз мусора для жителей областного центра. Часть собственных расходов на обслуживание предприятие сможет компенсировать за счет средств, вырученных от реализации вторичного сырья, объясняет специалист.

Пилотным проектом по раздельному сбору ТБО будет охвачена большая часть правого берега Виннице, до которого пока не войдет Свердловский массив и частный сектор - Корея и Пятничаны.

В мэрии отмечают, что успешность проекта будет зависеть, прежде всего, от винничан, которые дома должны научиться сортировать мусор.