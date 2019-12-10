Пожар в Одессе: семьям пострадавших и погибших область выделит почти 3 миллиона гривень

Для каждого потерпевшего объем помощи будет установлен индивидуально.

Из бюджета Одесской области выделят почти 3 млн грн для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн грн из резервного фонда. Также мне известно, что средства также выделят из городского бюджета», - сказал Куцый.

Кроме того, он отметил, что сегодня на заседании рабочей группы комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже рассматривался вопрос относительно выделения средств из госбюджета.

Отвечая на вопрос о восстановлении разрушенного из-за пожара здания, Куцый отметил, что сейчас продолжаются оперативно-спасательные работы, осуществляется разбор завалов. По его словам, проблема восстановления здания будет решаться позднее – «коллегиально».

В пресс-службе мэрии Одессы УНИАН подтвердили, что пострадавшим и семьям погибших будет выделена материальная помощь из городского бюджета. При этом в мэрии отметили, что для каждого потерпевшего объем помощи будет индивидуальным.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же – в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возгорания - вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горевшего колледжа.

Сегодня стало известно, что подозрение предъявлено директору колледжа.