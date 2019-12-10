В Одессу прибыла комиссия Кабмина по расследованию причин пожара в колледже

Председатель комиссии - первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. В нее также входят представители профильных министерств и Одесской ОГА.

В Одессу прибыла правительственная комиссия по расследованию причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной госадминистрации (ОГА), рабочая группа комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже сегодня прибыла в город.

Председатель комиссии - первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. В нее входят представители профильных министерств и Одесской областной государственной администрации.

Как отмечается, рабочая группа проведет заседание, на котором будут обсуждаться причины пожара в колледже и ликвидации последствий трагедии.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же – в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горевшего колледжа.