Национальный музей истории Великой отечественной войны переименуют

Об этом сообщил вице-премьер – министр культуры Вячеслав Кириленко. «Политика декоммунизации – мощное требование общества, а теперь и закона. Мы должны уважать правдивую историю, с нашими трагедиями, нашими героями, без советских мифов, памятников вождям и милитаристского пафоса», - подчеркнул он.

Читайте такжеКиевсовет дал добро на демонтаж советских символов на домах коммунальной собственности«Перед принятием окончательного решения состоится общественное обсуждение нового названия музея. Название, которое может быть приемлемым, - Музей истории Украины во Второй мировой войне. Однако, в название могут быть внесены коррективы. Экспозиция этого музея должна представить и текущий украинско-российский военный конфликт, в котором Украина защищает свою независимость», - считает Вячеслав Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал законы «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», которые парламент принял 9 апреля.