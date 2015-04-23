ВР внесла уточнения в закон о декоммунизации

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение без оглашения в сессионном зале самих правок, со второй попытки проголосовали 233 народных депутата из 273, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет коалиции решил внести правки в закон о декоммунизации, устранив несогласованности.

Перед этим председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич обратился с письмом к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману о необходимости внесения Верховной Радой ряда законодательных изменений.

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На сегодняшний день этот закон еще не подписан председателем Верховной Рады Украины и не направлен на подпись президенту Украины.

Как информировали во фракции «Блока Петра Порошенко», предусмотрено внести изменения, в соответствии с которыми запрет на использование символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов не распространяется на случаи использования символики на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или выданных до 1991 года, на документах, выданных учреждениями образования и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года. Также такой запрет не распространяется на использование символики в экспозициях музеев, выставках, в Музейном фонде Украины, библиотечных фондах на различных носителях информации, на оригиналах боевых знамен, на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов, в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими, на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений.

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Также такой запрет не распространяется при реконструкции исторических событий, представлении частных коллекций и частных архивных собраний, на объектах антикварной торговли. Не распространяется запрет и на случаи использования символики в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые использовались в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.