BBC: Цукерберг ответит на просьбу украинцев - Facebook

В пятницу глава Facebook Марк Цукерберг даст ответ на просьбу украинских пользователей открыть офис этой соцсети в Киеве, сообщили ВВС Украина в пресс-службе Facebook.

15 мая в 3:30 ночи по киевскому времени господин Цукерберг будет публично отвечать на те вопросы пользователей со всего мира, которые получили больше всего "лайков" на его странице. Среди них немало вопросов об украинском офисе.

Много украинских пользователей возмущены тем, что администрация соцсети безосновательно, по их мнению, блокирует некоторых корреспондентов из Украины. Они обвиняют в этом проплаченных российских комментаторов, так называемых "троллей", которые жалуются администраторам соцсети на публикации украинских блогеров. По мнению многих в Украине, выходом может стать открытие в Киеве офиса Facebook, который будет следить за контентом.

"Это один из вопросов, который есть в списке, и завтра Марк Цукерберг даст на него ответ", - по телефону рассказала ВВС Украина Эшли Занди из пресс-службы Facebook.

Идею украинских блогеров поддержал президент Петр Порошенко, написав в Twitter, что "Украина действительно нуждается в офисе Facebook".

Много украинских пользователей убеждены, что администратором украинского сегмента Facebook является представительство компании в России. Однако, как подтвердили ВВС Украина в пресс-службе компании, в России, как и в Украине, нет офиса Facebook.

"Мы имеем офисы не во всех странах, в которых работаем", - сказали в пресс-службе.

Занди пояснила, что в украинском и российском сегментах Facebook за содержанием написанного следит центральный европейский офис в Дублине.