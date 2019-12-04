В Киеве частная охранная фирма тайно прослушивала и вела видеонаблюдение за гражданами – СБУ

В рамках уголовного производства проведены обыски, в частности, на улице Большой Васильковской по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства.

В Киеве сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом.

Как сообщает пресс-центр СБУ, заказчикам, в частности реализовывали распечатки телефонных соединений и данные из закрытых баз.

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В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности, на улице Большой Васильковской, 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и по местам жительства фигурантов производства.

Продолжается досудебное следствие по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время одному из соучредителей детективного агентства объявили о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Продолжаются следственные действия, добавили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности прекратила деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернет.