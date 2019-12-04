СБУ блокировала деятельность мощной "ботофермы", предоставлявшей услуги России и боевикам (фото)

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности «ботоферм».

Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернет.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой «ДНР».

Согласно сообщению, аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

«Ботоферма» также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о «минировании», а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной ситуации в Украине.

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В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности «ботоферм». По данным СБУ, оно управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получены неопровержимые доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности.

Продолжается следствие.