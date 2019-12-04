Освобожденные из РФ десять украинских политзаключенных пройдут медицинскую реабилитацию в Латвии

Освобожденные в результате обмена с РФ удерживаемыми лицами 10 украинских политзаключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Латвии.

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«По приглашению правительства Латвийской Республики в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться освобожденные из российского плена украинские политические заключенные - Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко», - говорится в сообщении.

Посольство приглашает всех желающих встретить группу украинцев в аэропорту Риги в 17.15 10 декабря.

Отмечается, что затем они вместе с членами семьи, которые их будут сопровождать, поедут в Юрмалу, где в национальном реабилитационном центре «Вайвари» пройдет курс медицинской реабилитации.

Кроме того, в посольстве запланировали встречу украинской общины Латвии с группой освобожденных политзаключенных 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.