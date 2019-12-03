Следующий учебный год для школьников станет Годом математики в Украине – Новосад

В следующем учебном году будет реализован план мероприятий, предусматривающий целый спектр активностей для стимулирования развития математики в Украине.

Следующий 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики в Украине, что поможет привлечь внимание всего общества к развитию математической грамотности не только у школьников, но и у всех граждан.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад сегодня во время презентации национального и международного отчетов по результатам международного исследования качества образования PISA-2018, сообщили УНИАН в пресс-службе МОН.

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«Поскольку по результатам PISA-2018 мы имеем самые плохие данные именно по математике, следующий 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики в Украине. Предварительно президент дал согласование, и мы благодарны ему за открытость и готовность быстро реагировать на потребности нашего образования. Под такой год будет разработан план мероприятий, предусматривающий целый спектр активностей для стимулирования развития математики в Украине», - отметила министр.

Согласно результатам PISA-2018, базового уровня математической компетентности - минимального, которого в конце первого этапа среднего образования должны достичь ученики - в Украине не достигли 36% украинских 15-летних подростков. По словам Новосад, такие данные, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования и указывают на необходимость кардинальных изменений в школьном образовании, которые имеет целью реформа «Новая украинская школа».

«Исследование показывает, что 36% наших 15-летних учеников не достигают даже базового уровня знания по математике. То есть они имеют проблемы с задачами, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами. Результаты PISA-2018 показали, что мы должны системно работать над развитием математической грамотности у украинских школьников», - отметила Новосад.

*** PISA (Program for International Student Assessment) - международное исследование, проводимое с 2000 года в 80+ странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественно-научной компетенциями у 15-летних подростков. PISA не проверяет, усвоили ли учащиеся содержание образовательной программы, а оценивает, насколько ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

В исследовании участвуют 15-летние подростки, поскольку именно в этом возрасте в большинстве стран мира заканчивают получение обязательного образования.

Как сообщалось ранее, во время ВНО по математике, которое состоялось 21 мая, не смогли сдать тест 18,17% участников - то есть 28 215 выпускников. Только 98 смогли получить максимальный балл. Всего в ВНО приняли участие 155,3 тыс. участников.