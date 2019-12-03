ОЭСР: уровень украинских школьников ниже среднего

Исследователи учитывали читательскую и математическую компетенции, а также знания естественных наук.

Украинские школьники оказались в середине списка из 79 участников из разных стран мира.

Об этом свидетельствуют данные международного исследования качества образования PISA 2018, передает DW.

Исследователи учитывали читательскую и математическую компетенции, а также знания естественных наук.

Читайте такжеЭкс-министр образования Гриневич устроилась на новую работу (фото)

Согласно выводам PISA, 15-летние украинцы набрали 466 с 1000 баллов в способности понимания и интерпретации текстов со средним показателем 487 баллов. Такое же количество получили сверстники из Турции. По 470 баллов набрали Израиль и Люксембург. Худшая ситуация остается у филиппинских учеников, лучший показатель – в Китае (555 баллов), где учитывали только 4 провинции.

469 баллов украинские дети получили за естественные знания со средним показателем 489. Подобные результаты получили: Белоруссия (471 балл) и Турция (468 баллов).

Исследование PISA проводится ОЭСР каждые три года. Исследователи расспрашивают детей, в частности, об условиях их жизни, чтобы установить факторы влияния на успешность.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Анна Новосад представила «To do list» изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки в пределах трех временных промежутков – до конца 2019 года, на протяжении 2020 года и в целом в течение следующих 5 лет.