В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал - в здание никого не пускают
16:16, 03 декабря 2019Общество
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Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы / фото facebook/Ukrzaliznytsia
В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.
"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
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Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним, это уже не первый раз, когда Центральный ж/д вокзал в Киеве минируют.
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