В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал - в здание никого не пускают

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, это уже не первый раз, когда Центральный ж/д вокзал в Киеве минируют.