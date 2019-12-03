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В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал - в здание никого не пускают

16:16, 03 декабря 2019
Общество
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Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы / фото facebook/Ukrzaliznytsia

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, это уже не первый раз, когда Центральный ж/д вокзал в Киеве минируют.

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Теги: #новости Украины#Киев#вокзалпогода в Киеве