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За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев - исследование

18:37, 02 декабря 2019
Общество
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От торговли людьми пострадали 49 тысяч жителей Украины / фото УНИАН

За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тыс. жителей Украины. При этом чаще всего украинцы страдали от трудовой эксплуатации в России.

Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции Украины.

Так, 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, это люди, которые подверглись трудовой эксплуатации. 65% из них пострадали от эксплуатации в России. Всего с 1991 года более 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. По сравнению с исследованием в 2017 году это количество уменьшилось на 8%.

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По данным МОМ, на момент опроса за рубежом работали 151 тыс. граждан Украины. Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции для украинцев являются Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%).

В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии, одновременно снизилась привлекательность РФ.

11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства, 5% готовы работать в закрытых помещениях, без возможности покинуть рабочее место и 1% не прочь работать на нелегальном предприятии.

Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции Украины методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.

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Теги: #новости Украины#торговля людьми#торговля людьми в Украине