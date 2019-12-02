За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев - исследование

Так, 94% украинцев, которые пострадали от торговли людьми, это люди, которые подверглись трудовой эксплуатации.

За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тыс. жителей Украины. При этом чаще всего украинцы страдали от трудовой эксплуатации в России.

Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции Украины.

Так, 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, это люди, которые подверглись трудовой эксплуатации. 65% из них пострадали от эксплуатации в России. Всего с 1991 года более 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. По сравнению с исследованием в 2017 году это количество уменьшилось на 8%.

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По данным МОМ, на момент опроса за рубежом работали 151 тыс. граждан Украины. Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции для украинцев являются Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%).

В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии, одновременно снизилась привлекательность РФ.

11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства, 5% готовы работать в закрытых помещениях, без возможности покинуть рабочее место и 1% не прочь работать на нелегальном предприятии.

Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции Украины методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.