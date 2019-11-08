Новосад представила «To do list» изменений в образовании: доступ к дошкольному образованию и НУШ в базовой школе

По словам Новосад важное внимание будет уделено развитию дошкольного образования. Среди задач до конца 2019-го и на 2020 год – в частности, формирование перечня личных качеств/умений ребенка после детсада, сокращение очереди в дошкольных учреждениях, проведение исследования качества дошкольного образования.

Министр образования и науки Анна Новосад представила «To do list» изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки в пределах трех временных промежутков – до конца 2019 года, на протяжении 2020 года и в целом в течение следующих 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе МОН, мероприятие состоялось на базе современного детского сада в пгт Обуховка Днепропетровской области сегодня, 8 ноября 2019 года.

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«В целом мы ставим себе задачу создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения, которая бы на каждом из уровней, от раннего развития и к взрослой жизни, обеспечивала возможность иметь доступ к качественному образованию и, при необходимости, развивать те компетентности, получать те знания, которые необходимы в современном мире. Мы своей задачей видим выстраивание целостной системы, которая на каждом из уровней может подхватить человека и дать ему возможности и навыки, необходимые для успешной профессиональной и личной жизни», – подчеркнула Анна Новосад.

По ее словам, важное внимание будет уделено развитию дошкольного образования. Среди задач до конца 2019-го и на 2020 год – в частности, формирование перечня личных качеств/умений ребенка после детсада, сокращение очереди в дошкольных учреждениях, проведение исследования качества дошкольного образования.

«Одна из амбициозных целей – обеспечить доступ к дошкольному образованию. Совместно с местными органами власти ставим цель или построить, или реконструировать 100 детских садов», – подчеркнула Министр и добавила, что через 5 лет каждый ребенок как в сельской местности, так и в городе должен иметь доступ к дошкольному образованию.

Также Министерство будет работать над тем, чтобы работники дошкольных учреждений имели достойную оплату труда.

Анна Новосад сообщила, что реформа школьного образования и имплементация Новой украинской школы будет продолжаться.

«Задачей нашего Правительства будет завершение изменений в начальной школе. Но не менее амбициозная задача – эти изменения перенести и начать в базовой школе, в 5-9 классе. И этот вызов сложнее, чем в 1-4 классах, поскольку речь идет о большем количестве учителей, учителей-предметников, о большем количестве классов», – отметила она.

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Задачами до конца 2019-го и на 2020 год является внесение на рассмотрение Парламента законопроекта «О полном общем среднем образовании», внедрение уже в декабре этого года практики объяснения детям про разные профессии – профориентации, внедрение эл-учебников, создание 250 новых STEM лабораторий и 25 лабораторий робототехники. Кроме того, цель – построение или восстановление 100 современных школ.

Важным является вопрос доступа к образованию для украинцев в зоне вооруженного конфликта. Министерство работает над созданием эл-материалов для дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ). Планируется психологическое сопровождение для школ в серой зоне и школьников и студентов с ВОТ. Кроме того, по словам Анны Новосад, нужно увеличивать возможности для поступления детей из ВОТ.

Как сообщал УНИАН, зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, которые сегодня получают самую маленькую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года – почти 21 тыс. грн.