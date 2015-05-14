Рада присвоила Симферопольскому аэропорту имя Амет-Хана Султана
Верховная Рада Украины приняла постановление № 2796, которым присвоила Симферопольскому аэропорту имя Амет-Хана Султана.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное постановление проголосовали 240 народных депутатов.
«Присвоить международному аэропорту “Симферополь” имя Амет-Хана Султана и в дальнейшем именовать его - “Международный аэропорт “Симферополь” имени Амет-Хана Султана”, - сказано в постановлении.
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Как рассказал докладчик по данному вопросу народный депутат Андрей Тетерук, Амет-Хан Султан является крымскотатарским героем. Во времена Второй мировой войны он был военным летчиком и отметился уничтожением большого количества вражеских самолетов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве переименуют площадь Дзержинского и улицу Металлистов.