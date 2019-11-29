Минсоцполитики предлагает предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев на работе

Предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете.

Министерство социальной политики внесло предложения о гендерном равенстве в проект изменений в Кодекс законов о труде, в частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.

Об этом Общественном сообщил заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский.

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«Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли, - право мужчин по уходу за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе», - заявил Нежинский.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря максимальный размер пособия по безработице увеличится на 380 грн – до 8408 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума.