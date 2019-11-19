В Украине на каждого 90-летнего мужчину приходится четыре украинки - Дубилет

По данным Госстат, в Украине женщины живут дольше мужчин.

В Украине на одного мужчину в возрасте свыше 90 лет приходится четыре женщины.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

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Он поделился цифрами с Государственной службы статистики о соотношении мужчин и женщин в зависимости от возрастной группы, которые получил в рамках подготовки проекта электронной переписи населения.

«Известно, что мужчины умирают в среднем раньше, чем женщины. Данный график иллюстрирует это печальное правило. Если среди 60-летних украинцев процент мужчин составляет около 40%, то в возрасте 90 лет и старше — менее 20%. Другими словами, на одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины», — написал Дубилет.

По данным Госстата, численность населения в Украине за 2018 год уменьшилась на 208 тыс. лиц.